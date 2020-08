Bergung in Troisdorf : Toter aus Rotter See ist 35-jähriger vermisster Bonner

Am Sonntag haben Einsatzkräfte nach einer vermissten Person im Rotter See gesucht Foto: Ulrich Felsmann

Troisdorf Ein Schwimmer hat am Dienstagmorgen im Rotter See in Troisdorf eine leblose Person entdeckt. Die Feuerwehr hat den Leichnam geborgen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um den Bonner handelt, der seit Samstag vermisst wird.



Die Feuerwehr hat am Dienstagmorgen eine leblose Person aus dem Rotter See in Troisdorf geborgen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, soll es sich bei dem Mann um den 35-Jährigen aus Bonn handeln, der seit Samstagabend vermisst wurde.

Ein Schwimmer hatte den Leichnam am Dienstagmorgen gegen 9.20 Uhr am Ufer des Sees entdeckt und daraufhin Rettungsdienst und Polizei alarmiert. Die Feuerwehr hat den Mann schließlich aus dem Wasser geborgen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Ein Bestatter brachte den Leichnam in die Rechtsmedizin. Hinweise auf Gewalteinwirkung gebe es der Polizei zufolge nicht.

Mehr als 100 Einsatzkräfte hatten in den vergangenen Tagen den Rotter See nach dem 35-Jährigen aus Bonn abgesucht. Die Suche wurde am Montagabend aufgrund der Dunkelheit offiziell ergebnislos beendet. Der Mann war zuletzt am Samstagabend auf einer Luftmatratze auf dem See gesehen worden. Der Vermisste soll nach Angaben der Polizei am Samstag mit Freunden schwimmen gewesen sein. Als am Abend ein Gewitter drohte, verließen die Freunde den See, konnten den 35-Jährigen aber nicht finden.

