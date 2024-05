Zum Start der DLRG-Wachsaison Bürgermeister kündigt großes Vorhaben am Rotter See an

Tatsächlich kann die DLRG hier auf eine funktionierende Infrastruktur zurückgreifen. Das lobt auch Bürgermeister Alexander Biber und verweist in diesem Zusammenhang auf die zukünftigen Planungen der Stadt Troisdorf. „Hier in direkter Nähe zum Rotter See soll ein großes Rettungszentrum – auch für die Feuerwehr – entstehen. Derzeit laufen dazu Beratungen im Stadtrat“, verriet er. Gemeinsam mit Bruno Schöneberg hisste Biber die Fahne der DLRG, die ab sofort immer dann weht, wenn am See die Badestelle bewacht ist.