Knatsch bei der RSVG RSVG-Geschäftsführer Volker Otto stellt sich Vorwürfen aus der Belegschaft

Unter den Mitarbeitenden der RSVG brodelt es. Ein Arbeitsrichter aus Köln moderiert die Gespräche zwischen Betriebsrat und Geschäftsleitung, aus der Belegschaft wenden sich immer mehr Busfahrerinnen und Busfahrer an unsere Redaktion, sprechen von „immensen Missständen“ in dem Verkehrsunternehmen des Rhein-Sieg-Kreises. Sie berichten von technischen Mängeln an Bussen und kaum funktionierenden Betriebsleitsystemen, wobei die Angaben schwanken zwischen „verkehrsunsicher“ und „kosmetischen Unzulänglichkeiten“. Und über RSVG-Geschäftsführer Volker Otto heißt es, dieser gehe seit seiner Einstellung 2018 „wie ein Sanierer vor; ohne Rücksicht auf die Mitarbeiterzufriedenheit und das Betriebsklima“.