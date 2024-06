S13-Ausbau in Bonn und der Region Bauarbeiten führen im Juni und Juli zu Streckensperrungen

Im Rahmen des S13-Ausbaus hat die Deutsche Bahn für die kommenden Wochen ein umfangreiches Bauprogramm angekündigt: In der Zeit von Freitag, 14. Juni, bis Freitag, 19. Juli, bauen Mitarbeitende zeitgleich an Schallschutzwänden, Brücken und am Bahnhof Bonn-Beuel. Schallschutzarbeiten finden an der Louis-Mannstaedt-Straße in Troisdorf statt. Auch in Bonn – Vilich Westseite, Platanenweg und Bahnhof Beuel – sind die Teams aktiv und bauen neue Wände. An der Autobahnbrücke der A560 wird das Team den südlichen Brückenteil abreißen und komplett neu bauen. Im Anschluss folgt die Erneuerung des nördlichen Brückenteils. Die Arbeiten finden ohne Sperrungen für den Straßenverkehr statt.