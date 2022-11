Kommentar zum Umgang mit dem S13-Fiasko : Schlecht gelaufen

Wird gerade nur an einem Pendelzug zwischen Beuel und Troisdorf gearbeitet? Foto: DB AG

Meinung Region Jetzt streiten sich Politiker im Hintergrund, wer was wann zuerst gewusst haben will. Von Bedeutung ist doch, warum wichtige Informationen zur S13-Planung offenbar nicht die entscheidenden Stellen in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis erreicht haben. Kann das wirklich sein, fragt sich unser Autor.