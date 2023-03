S13: Vergessene Brücke Auch ein Tunnel für die S-Bahnlinie in Troisdorf ist möglich

Man möchte doch so sehr positiv in die Zukunft schauen, wenn es um den Betrieb der S-Bahnlinie 13 zwischen Oberkassel, Beuel, Flughafen und Köln geht. Sowohl die Bahn als auch Go.Rheinland als koordinierende Stelle des Verkehrsverbundes beteuern in ihren Schreiben an Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis, sie würden „mit Hochdruck“ daran arbeiten, dass das für eine durchgehende Linienführung so wichtige Überwerfungsbauwerk bei Troisdorf so schnell wie möglich geplant und gebaut werde. Möglichst zeitgleich mit der Fertigstellung des Gleisabschnitts zwischen Oberkassel, Beuel und Troisdorf, die für 2030 geplant ist. Allen Rednern im Planungsausschuss des Kreistages ist am Mittwoch indes anzumerken, dass da mehr hilflose Niedergeschlagenheit herrscht als Enthusiasmus. Hinzukommt, dass die Troisdorfer den Kreispolitikern noch mal das letzte Stück Zuversicht wie einen Tropfen Wasser in der heißen Pfanne verpuffen lassen.