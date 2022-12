Weihnachtsmarkt auf der Burg Wissem : Schmuck und Selbstgebrannter in romantischer Umgebung

Angie Schäfer und Harald Kees bieten in der Burgallee ihre Feuerzangenbowle an. Foto: Hans-Werner Klinkhammels

Troisdorf Bereits in die 20. Auflage ging am Wochenende der traditionelle Weihnachtsmarkt auf der Burg Wissem in Troisdorf. 70 Aussteller und zahlreiche Besucher freuten sich über die Rückkehr zur Normalität.



Schon aus der Ferne weisen weiße Zelte und Marktstände den Weg zum traditionellen Weihnachtsmarkt auf der Burg Wissem in Troisdorf. Burgallee, Burghof und Remise sind festlich geschmückt und laden in diesem Jahr zum 20. Mal zum Bummeln, Kaufen und Genießen ein.

„Alle freuen sich über die zurückkehrende Normalität“, sagt Jürgen Kutter. Seine Agentur ist als Dienstleister für die Stadt unterwegs und organisiert den Markt. „Wir haben 70 Aussteller, davon sind 65 Althändler, der Rest ist neu hinzugekommen“. David Dornseifer ist ebenfalls guter Dinge. Er ist bei der Stadt für die Innenstadtveranstaltungen zuständig. „Diesmal ist auch wieder die Remise für elf Kunsthändler geöffnet, das war im letzten Jahr nicht möglich.“ Er bestätigt: „Man merkt, die Menschen wollen wieder raus. Corona ist kein Thema. Wir halten uns an die Regelungen, die von Bund und Land ausgegeben werden. Zudem konnten wir im letzten Jahr, als der Weihnachtsmarkt nur nach den 2G-Regeln besucht werden durfte, kein Ausbruchsgeschehen feststellen.“ Beide sind sich einig: „Nach dem Markt ist vor dem Markt.“ So besprechen sie mit den Ausstellern schon jetzt, ob sie im nächsten Jahr wieder dabei sein möchten.

Im gemütlichen und romantischen Ambiente der Burg werden weihnachtliche Artikel und Geschenkideen angeboten. Wohn- und Schmuckaccessoires, Lederwaren, Holz- und Filzobjekte, sowie kulinarische Köstlichkeiten aller Art gehören dazu. Nicht nur gewerbliche Händler sind hier zu finden. Auch viele Vereine bieten Artikel an, mit deren Verkauf sie die Vereinskasse oder die Spendenkonten auffrischen. Kinderstiftung und Lions Club sind genauso vertreten wie der Rotary Club oder der Förderverein des Bilderbuchmuseums. Hier stehen Theo Hauber und Dietlind Keutmann und bieten Bücher an, mit deren Einnahmen wiederum der Ankauf neuer Bücher finanziert werden soll.

Feuerzangenbowle und portugiesische Flisen

Helga Schmitz hat gerade ein Bild gekauft – vom Künstler T.M. Sönksen handgemalt und signiert. „Ich kaufe seine Bilder jedes Jahr, sie sind stets so aktuell“, freut sie sich und macht sich weiter zu den anderen Ständen und Künstlern in der Remise. Angie Schäfer und Harald Kees bieten in auffällig weiß-roten Kostümen in der Burgallee ihre Feuerzangenbowle an. Zum dritten Mal sind sie hier und freuen sich, dass sie wieder dabei sein können. „Wenn das Wetter hält, sind wir am Ende gut besucht“, ist ihr Fazit vorab.

Im Burghof steht Bernarda Hahn-Jaschke. In heimeliger Atmosphäre geht es bei ihr um portugiesische Fliesen, handbemalte Azulejos, dazu gesellt sich handgefertigter portugiesischer Silberschmuck. Sie war auch im vergangenen Jahr dabei und merkt nun, dass bei allen die Lebensfreude wiederkommt. Dem pflichtet Gerhard Thiel bei, der direkt nebenan Brände aus der eigenen Brennerei in der Eifel anbietet.

Eigens aus Florida angereist, um hier ihren Sohn, aber auch Weihnachtsmärkte zu besuchen, ist Valerie Crowe. Sie ist begeistert. „So etwas findet man in den Staaten nicht“, sagt sie und fotografiert den Schlitten, vor den sie ihren Sohn Matthew positioniert.