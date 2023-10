Schockanruf bei 60-Jähriger Perfide Täter betrügen Frau aus Troisdorf um sehr viel Geld

Unbekannte haben eine 60-Jährige aus Troisdorf um 90.000 Euro betrogen. Ein Betrüger habe die Frau am Donnerstagnachmittag auf dem Handy angerufen und behauptet, dass ihre Tochter eine Frau und ihr Kind bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt habe, teilte die Polizei Köln am Freitag mit. Damit ihre Tochter der Haft entgehen könne, so der Betrüger, müsse die Frau eine Kaution für sie bezahlen. Die 60-Jährige habe daraufhin ihre Ersparnisse sowie Goldbarren aus einem Bankschließfach geholt und diese auf der Inneren Kanalsttraße in Köln übergeben.