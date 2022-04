Mietgärten im Rhein-Sieg-Kreis : Schrebergartenromantik kommt hier nicht auf

Landwirtin Margret Fritzen und Natalie Kirchbaumer von "meine Ernte" im Hofladen in Troisdorf-Eschmar mit Buch über das Gärtnern. Foto: Christine Siefer

Troisdorf In Troisdorf-Eschmar bietet der Bauernhof Fritzen in Kooperation mit dem Bonner Unternehmen "Meine Ernte" ein Stückchen Land für den privaten Gemüseanbau an. Wer keinen eigenen Garten hat, kann in einer Parzelle der Mietgärten an der frischen Luft ackern und sein eigenes regionales Gemüse ernten.