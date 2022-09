Mann schwer verletzt : Mordkommission ermittelt nach Schuss auf 46-Jährigen in Troisdorf

Symbolbild. Foto: dpa/Fabian Strauch

Update Troisdorf Ein 46-Jähriger ist am späten Mittwochabend in Troisdorf durch einen Schuss verletzt worden. Er musste in eine Klinik gebracht werden. Eine Mordkommission hat ihre Ermittlungen eingeleitet.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Troisdorf ist am Mittwochabend gegen 23 Uhr ein 46-Jähriger schwer verletzt worden, nachdem ein Schuss auf ihn abgefeuert wurde. Anwohner meldeten der Polizei im Bereich der Kölner Straße Schussgeräusche. Kurze Zeit später erschien der 46-Jährige auf der Polizeiwache in Troisdorf und gab an, dass auf ihn geschossen worden sei. Rettungskräfte versorgten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Der Schussabgabe war wohl ein Streit zwischen zwei Männern vorausgegangen. Die Polizei konnte den Mann, der den Schuss abgefeuert hat, nach der Tat allerdings nicht mehr auf der Kölner Straße antreffen. Die Fahndungsmaßnahmen laufen. Wie die Polizei mitteilte, wurde zudem eine Mordkommission eingerichtet, die in dem Fall ermittelt.

(ga)