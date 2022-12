46-Jähriger schwer verletzt : Polizei stellt mutmaßlichen Schützen von Troisdorf

Mann schwer verletzt : Mordkommission ermittelt nach Schüssen auf 46-Jährigen in Troisdorf Ein 46-Jähriger wurde am späten Mittwochabend in Troisdorf durch einen Schuss verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Laut Polizei schoss der Täter mehrmals. Eine Mordkommission hat ihre Ermittlungen eingeleitet.