Angebot in Troisdorf Selbsthilfegruppe unterstützt von sexualisierter Gewalt betroffene Frauen

Jede dritte Frau in Deutschland erlebt mindestens einmal in ihrem Leben physische oder sexualisierte Gewalt. Und es werden immer mehr. Das belegen Zahlen des Bundeskriminalamts aus dem Jahr 2023. Eine Psychotherapie kann Betroffenen helfen, möglicherweise erlittene Traumata und belastende Erlebnisse zu verarbeiten. Doch der Weg zurück in ein angstfreies, selbstbestimmtes Leben ist häufig nicht einfach. Zusätzliche Unterstützung kann eine Selbsthilfegruppe bieten: Eine solche möchte eine Frau aus dem Rhein-Sieg-Kreis nun über die Selbsthilfe-Kontaktstelle des Paritätischen in Troisdorf gründen.