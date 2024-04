Fälle von sexuellem Missbrauch in NRW Netzwerk soll Kinder in Troisdorf vor Gefahren schützen

Troisdorf · Nachdem in den vergangen Jahren in NRW immer wieder Fälle von sexuellem Missbrauch an Kindern öffentlich wurden, reagiert die Stadt. Ein neues Projekt soll Transparenz herstellen und es ermöglichen, bei Kindeswohlgefährdung schneller zu reagieren.

18.04.2024 , 17:00 Uhr

Bürgermeister Alexander Biber (2.v.r.) mit Vertretern der Stadtverwaltung und verschiedener Institutionen, die am Netzwerk Kinderschutz beteiligt sind. Foto: Stadt Troisdorf





Von Tim Werner