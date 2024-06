Hochwasser an der Sieg „Zur Siegfähre“ wappnet sich erneut gegen Überschwemmung

Die Entscheidung, was nun passiert, hat Felix Heyne am Montagvormittag getroffen. Da stand der der Kölner Pegel (KP) an dem sich der Betreiber des Lokals „Zur Siegfähre“ orientiert, bei 5,70 Meter. „Ab 6,20 etwa gelangt das Wasser der Sieg ins Fährhaus, ab 6,40 ins Lokal“, erklärt Heyne. Zu Wochenbeginn sind deshalb wieder Mitarbeitende der Firma Jolarent vor Ort. Schon an Pfingsten war Geschäftsführer Joachim Langen mit seinem Team an der Siegfähre gewesen. Dort hatten sie eine Hochwasserbarriere rund um das Gasthaus aufgebaut.