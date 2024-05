Urteilsspruch in Siegburg Einbruch in Troisdorfer Bahngelände, um Drogen zu finanzieren

Ein Jahr Haft auf Bewährung und ein Jahr Haft ohne Bewährung. So lautete das Urteil von Richter Ulrich Wilbrand am Siegburger Amtsgericht gegen einen 40-Jährigen und einen 34-Jährigen wegen gemeinschaftlichen schweren Diebstahls in Tateinheit mit Sachbeschädigung. Beide zeigten sich vollumfänglich geständig und entschuldigten sich für die Tat.