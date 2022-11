Chorjubiläum in Troisdorf : Sieglarer Sänger sind seit 150 Jahren „zum Lied bereit“

Chor „Young Hope Kids“ : Chorleiterin aus Eitorf vermittelt Kindern den Spaß an der Musik Das Kölner Erzbistum bietet seit vier Jahren eine Ausbildung zur Kinderchorleitung an. Die Eitorferin Sandra Krist-Rösgen hat sich schulen lassen. Sie verrät, was das Schöne am Singen mit Kindern ist.