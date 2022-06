Smart Cities im Rhein-Sieg-Kreis : Smarter Mülleimer in Troisdorf meldet, wenn er voll ist

Nach Hennef und Siegburg wird es nun auch in Sankt Augustin die Citykey-App geben. Foto: Ingo Eisner

Rhein-Sieg-Kreis „Smart“ wollen die Städte und Gemeinden im Rhein-Sieg-Kreis für die Zukunft werden. Klimaschonender und lebenswerter sollen die Ideen der „Smart City“ sie machen. Einige Beispiele dafür, was sich in den Kreis-Kommunen tatsächlich ändert.



„Smart City“ – das soll die Kommune der Zukunft sein. Digitale Technologien sollen das Leben nachhaltiger, effizienter und lebenswerter machen. Die Vernetzung der Bürger mit ihrer Stadt soll nicht halt machen bei Apps und interaktiven Karten, sondern auch jedem einzelnen mehr Möglichkeiten bieten, sich direkt und ohne Umwege mit Ideen, Wünschen und Anregungen einzubringen.

Die Kommunen im Rhein-Sieg-Kreis sind auf dem Weg dahin, sichtbare Auswirkungen auf das alltägliche Leben gibt es bislang jedoch nur vereinzelt. So will die Stadt Troisdorf dem Müll in der Innenstadt mit einer digitalen Lösung zu Leibe rücken. Die Mülleimer werden mit Sensoren ausgestattet. Die senden ein Signal an die Müllabfuhr, sobald der Eimer voll ist. „Neben den gesparten Fahrtenkilometern sollen die Bürger von einem sauberen Stadtbild profitieren“, sagt die Troisdorfer Stabsstelle Digitalisierung dazu. Die Stabsstelle soll das Konzept insgesamt für die Stadt entwickeln. Zum Smart-City-Konzept gehört nach ihrer Auskunft auch, an den städtischen Schulen in den Klassenräumen die CO 2 -Werte zu messen, um den optimalen Moment fürs Lüften festzustellen.

Parkplatz auf interaktiver Karte finden

Die Stadt Hennef ist da schon etwas weiter: Sensoren überwachen beispielsweise den Pegelstand der Sieg und die Parksituation in der Stadt – diese Daten können die Hennefer in Echtzeit auf der Smart-City-Karte der Stadt abrufen. Ebenso werden zugeparkte Feuerwehreinfahrten direkt an die Stadt gemeldet. Für die Weiterentwicklung der Konzepte hat sich die Stadt gleich mehrere Partner an Bord geholt: die lokalen Digitalvereine „dasdigidings“ und das „Machwerk“. Ein Innovationszentrum soll der Stadt und ihren Bürgerinnen und Bürgern und Bürgern in Zukunft weitere Ideen und Impulse liefern, wo sich ein Einsatz digitaler Technologien lohnt. Hier arbeitet die Stadt unter anderen mit dem Fraunhofer-Institut und der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg zusammen.

Troisdorf dagegen plant zunächst, die Troisdorferinnen und Troisdorfer zu beteiligen: Eine Bürgerbefragung soll ermitteln, in welchen öffentlichen Bereichen die Digitalisierung besonders sinnvoll ist. Das Funknetz in Troisdorf reiche aus, um die Stadt intensiv miteinander zu vernetzen, so die Stabsstelle Digitalisierung zu den Voraussetzungen. Anfang des nächsten Jahres soll eine Smart-City-Strategie für Troisdorf vorliegen, dann sollen weitere Projekte folgen.

Auch Sankt Augustin will „Smart City“ werden. Dort ist ebenso wie in Troisdorf eine Stabsstelle geplant, die bislang aber noch nicht besetzt ist. Und es gibt bereits weitere Ideen: eine digitale Steuerung der Straßenbeleuchtung beispielsweise. Die ist in vielen anderen Kommunen im Rhein-Sieg-Kreis bereits heute Realität. Hennef, Eitorf, Troisdorf und Niederkassel haben bereits Wege, auf denen die Beleuchtung mit Bewegungsmeldern versehen ist. Zu wenig frequentierten Nachtzeiten wird das Licht auf 30 Prozent gedimmt. kommt ein Radfahrer oder Fußgänger, wird die Beleuchtung auf 100 Prozent hochgefahren.

App mit Mängelmelder

Auch hier soll es wie in Hennef eine interaktive Karte geben, auf der die Bürger die Informationen finden, die Sensoren in der Stadt aufgenommen haben. Die neue Stabsstelle wird auch für den Aufbau der digitalen Infrastruktur zuständig sein. Das schnelle Mobilfunknetz 5G und der flächendeckende Ausbau des Glasfasernetzes sind die wichtigsten Aufgaben. Im Juni wird in Sankt Augustin außerdem die Citykey-App eingeführt werden. Das ist ein Projekt, dass dann in drei Kommunen im Rhein-Sieg-Kreis anzutreffen sein wird, neben Sankt Augustin noch in Siegburg und Hennef. Die App bietet den Nutzerinnen und Nutzern unter anderem Veranstaltungshinweise, einen Mängelmelder und einen Kalender, wann welche Mülltonne auf die Straße gestellt werden muss.

Die Vorzeige-Smart-City im Rhein-Sieg-Kreis ist Lohmar. Das smarte Mobilitätskonzept der Stadt wird vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen mit mehr als 3,5 Millionen Euro gefördert. Durch Carsharing, Fahrradboxen und Ladesäulen will die Kommune den Bürgern diverse und nachhaltige Mobilität näher bringen.

Gemeinsam mit der Universität Siegen wurde jetzt in einer Studie erforscht, ob diese Angebote auch in der Bevölkerung angenommen wurden. In drei Monaten nahmen 114 Bürgerinnen und Bürger an der Studie teil. Dabei gaben 23 Prozent der Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer an, Erfahrung mit der Shared Mobility zu haben. Lohmar bewertet dies positiv, doch es bleiben nach wie vor 73 Prozent der Bevölkerung, die das smarte Verkehrskonzept nicht genutzt haben.