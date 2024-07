Haustiere und ihre Besitzer im Sommer Ein Tierarzt aus Troisdorf gibt Tipps

Soll das Tier zu Hause bleiben, muss in erster Linie seine Versorgung gesichert sein. „Ein Hund sollte am besten bei Menschen bleiben, die er kennt“, empfiehlt der Tierarzt. Alternativ kommen auch Hundepensionen oder Tagesstätten infrage. Katzen hingegen seien eigenständiger und können zu Hause bleiben, solange jemand regelmäßig zum Füttern vorbeikomme, so Grünewald. Der Tierarzt rät davon ab, sie mit in den Urlaub zu nehmen.