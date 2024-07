Soziales Engagement in Troisdorf Wie ein Geflüchteter und sein Kollege eine WG gründeten

Mit einem Lächeln und viel Energie schwingt sich Mortaza Rafie auf sein Fahrrad, um Briefe und Dokumente im Troisdorfer Wohngebiet zu verteilen. Das war nicht immer so. Zu Beginn seiner Ausbildung als Fachkraft für Kurier- und Postdienstleistungen beim Zustellungsdienst DHL lebte der 26-jährige Afghane in einer Troisdorfer Flüchtlingsunterkunft. Die Lebensbedingungen dort erschwerten es ihm, sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Als sein Kollege Stefan Zimmermann von den Problemen hörte, zögerte er nicht lange und bot ihm an, eine Wohngemeinschaft zu gründen. Doch der Weg zur WG war mit Hindernissen verbunden.