Unfall auf dem Zündorfer Weg Mehrere Transporter fahren in Spich aufeinander

Spich · Insgesamt drei Kleintransporter waren an einem Auffahrunfall am Donnerstag in Spich beteiligt. Die Polizei sperrte kurzzeitig den Zündorfer Weg.

16.03.2023, 14:29 Uhr

Drei Kleintransporter sind am Donnerstagvormittag in Spich aufeinander gefahren. Foto: Alf Kaufmann





Auf dem Zündorfer Weg in Spich sind gegen elf Uhr am Donnerstagvormittag mehrere Kleintransporter aufeinander gefahren. Nach GA-Informationen ereignete sich der Unfall beim Abbiegen zum dortigen Lager von Amazon. Die drei Fahrer wurden bei dem Aufprall verletzt und zunächst vom Rettungsdienst vor Ort behandelt und dann zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Alle drei Fahrer der Kleintransporter wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sperrte für die Unfallaufnahme den Zündorfer Weg.

(ga)