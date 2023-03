Übermittagsbetreuung in Troisdorf Stadt hat neue Träger gefunden

Seit Ende 2020 hat „Hotti“ auch die Trägerschaft für die offene Jugendarbeit in Troisdorf-Mitte und Troisdorf-Altenrath inne. Die KJA hat Interesse an der Katholischen Grundschule Schloßstraße, der Janosch-Grundschule in Oberlar, der Roncalli-Schule in Friedrich-Wilhelms-Hütte sowie der Grundschule Blücherstraße bekundet. Auch die KJA ist bereits mit ihrer offenen Kinder- und Jugendarbeit in Troisdorf aktiv. Unter anderem steht das Kinder- und Jugendmobil „BAM“ der KJA donnerstags auf dem Schulhof der Grundschule Blücherstraße. Zudem ist sie Träger der schulbezogenen Jugendsozialarbeit an acht Troisdorfer Grundschulen und an der Förderschule.