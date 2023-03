Workshop zum Thema Innenstadt Bürger entwickeln die Zukunft von Troisdorf mit

Solche kreativen Ideen sollten bei der Veranstaltung in der Troisdorfer Stadthalle auch diskutiert werden. Doch zuerst ging es an die Bestandsaufnahme. Die Mitarbeitenden der beiden beauftragten Planungsbüros „Stadt + Handel“ und „Reicher Haase Assoziierte“ hatten Stellwände vorbereitet, an denen die Troisdorfer ihre Einschätzungen abgeben konnten. So wurden Lieblingsplätze genauso abgefragt wie Orte, die eher gemieden werden. Die Burg Wissem und der Vogel- und Wildpark wurden als Lieblingsorte besonders oft genannt, so auch von Florian Zimmermann. Der Troisdorfer wünscht sich dort mehr Gastronomie: „Ich könnte mir auch einen digitalen Biergarten gut vorstellen.“ Die Bürgerinnen und Bürger konnten auch die bestehenden Angebote bewerten. „Ich wünsche mir eine Bar für jüngere Leute, da gibt es bisher nichts was mich anspricht“, sagte Judith Krieger. Ihre Anregung kam als Notiz an die Stellwand, daneben klebten noch Zettel mit Wünschen wie „cooles Café“, „Repair Café“, „Second-Hand-Laden“ oder „Spielplatz“.