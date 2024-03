Vater und Sohn vor Gericht Unternehmer aus Troisdorf soll eine Million Euro Steuern hinterzogen haben

Offenbar gab es noch Abstimmungsbedarf: Vor der 9. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht hat am Donnerstagmorgen das Verfahren gegen einen 63-jährigen Geschäftsmann aus Troisdorf und seinen 38-jährigen Sohn begonnen. Direkt nach der Verlesung der Anklage unterbrach der Vorsitzende Richter Frederik Glasner die Verhandlung, um den beiden Angeklagten Gelegenheit zu geben, sich noch einmal mit ihren vier Verteidigern zu besprechen. Nach einer rund halbstündigen Pause kündigte einer der Anwälte des 63-Jährigen, Michael Hakner, dann an, dass sein Mandant sich am nächsten Prozesstag in einer Verteidigererklärung umfangreich zu den Vorwürfen äußern werde. Dem älteren Angeklagten wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, über ein Geflecht von Scheinfirmen rund eine Million an Steuern hinterzogen zu haben. Dem mitangeklagten Sohn wird Beihilfe zur Last gelegt.