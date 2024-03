Reparatur an Weiche Streckenabschnitt zwischen Troisdorf und Köln-Porz wieder frei

Am Mittwoch hatte das Online-Portal mitgeteilt, dass der Abschnitt 3 Uhr nachts wegen Instandsetzungsmaßnahmen an einer Weiche teilweise gesperrt worden war. Die Reparaturarbeiten dauerten bis Donnerstagnacht 3 Uhr an. Bis zum Abschluss der Arbeiten war die Strecke nur eingleisig befahrbar.