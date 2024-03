Reparatur an Weiche Streckenabschnitt zwischen Troisdorf und Köln-Porz gesperrt

Bahnen der S 12 werden an Köln Trimbornstraße bis Porz-Wahn auf den Ersatzhaltestellen Köln Frankfurter Straße und Köln/Bonn Flughafen umgeleitet. Die Züge enden und beginnen in Porz-Wahn. In Richtung Porz-Wahn entfallen die Halte Köln Airport-Businesspark, Köln Steinstraße und Porz (Rhein). Das hat zur Folge, dass es zu Teilausfällen zwischen Hennef und Porz-Wahn kommt. Zwischen Hennef und Köln Trimbornstraße ist ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.