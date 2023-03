ÖPNV-Streik in der Region Busfahrer fordern bessere Arbeitsbedingungen

„Stress und Druck werden immer größer, wir kümmern uns um Menschen in Rollstühlen und Rollatoren, müssen auf Kinder aufpassen, auf Fahrräder und E-Roller im Stadtverkehr“, so Dogan. Der große Zeitdruck sei unter anderem der Taktung geschuldet: „Der Arbeitgeber berechnet eine Durchschnittstaktung, die im Berufsverkehr nicht machbar ist“, so Krämer. Sein Kollege Derevjanko sagt, die Taktung sei so eng, dass Busfahrer ihre Notdurft im Dauerlauf verrichten müssten. Unabhängig voneinander sprechen auch andere Busfahrer die fehlende Zeit für Toilettenpausen an. „Das ist für die Frauen unter uns ein noch größeres Problem“, bemerkt Altunay. Er schätzt die Zahl der weiblichen Kolleginnen auf etwa zehn. Frank Krämer erläutert die Pausenzeitregelung: „Das Problem ist: Gesetzlich ist alle vier Stunden eine Pause von 30 Minuten vorgeschrieben. Der Arbeitgeber kann diese Pause aber auch sechsteln“. Zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern gebe es sogar die Diskussion, ob auch das Stehen an der Ampel als Pausenzeit gelten könne.