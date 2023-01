Verfahren am Landgericht Bonn : Streit in Unterbringungseinrichtung in Troisdorf eskaliert

Ein 25-Jähriger muss sich wegen versuchten Totschlags vor dem Bonner Landgericht verantworten. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Naupold

Troisdorf/Bonn Ein Streit in einer Flüchtlingsunterkunft in Troisdorf eskalierte. Am Dienstag musste sich deshalb ein 25-Jähriger vor dem Bonner Landgericht verantworten.



Ein Streit zwischen zwei Männern im Alter von 25 und 31 Jahren war im Mai 2021 in der kommunalen Unterbringungseinrichtung in Troisdorf eskaliert: Nach einem Gerangel, bei dem ein Küchenmesser im Spiel gewesen sein soll, trug einer der Beteiligten eine Stichwunde an der Schulter davon. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen versuchten Totschlags erhoben, nachdem der Angeklagte sich zunächst nur wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Siegburger Amtsgericht verantworten musste.

Das Schöffengericht gelangte offenbar während der Beweisaufnahme zu der Überzeugung, dass der mutmaßliche Täter seinen Kontrahenten nicht nur verletzen, sondern möglicherweise töten wollte. Daher verwiesen die Richter das Verfahren ans Landgericht. Das Opfer hatte einen Stich in die linke Seite zwischen Achsel und Schlüsselbein bekommen, dessen Folgen zumindest „abstrakt lebensgefährlich“ gewesen sein sollen, wie es nun in der Anklage heißt. Der 31-Jährige wurde zunächst vor Ort ärztlich behandelt, musste dann aber im Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er mehrere Tage verbrachte.