Firmengelände in Troisdorf Sturmtief „Zoltan“ kippt 20-Meter-Schornstein um

Wolfgang Schmitz-Mertens hätte sich etwas anderes zu Weihnachten gewünscht: Kurz vor den Festtagen musste am späten Donnerstagabend um 22.16 Uhr die Feuerwehr Troisdorf zum Betriebsgelände seiner Kaffeerösterei ausrücken. Durch den starken Sturm war der etwa 20 Meter hohe Kamin, der zum denkmalgeschützten Gebäude der Kaffeerösterei gehört, durch das Dach in die Produktionshalle gestürzt. Eine Windhose sei „kerzengerade“ über das Betriebs- und sein Privatgrundstück hinweggefegt, erzählt der Geschäftsführer am Tag danach. „Links und rechts hat der Sturm keinen Schaden angerichtet.“ Das Dach der Betriebshalle war am Freitag offen, die Gerätschaften durch den umgestürzten Kamin in Mitleidenschaft gezogen worden. Eine Dachdeckerfirma war bereits vor dort. „Der Regen läuft ja weiter“, so Schmitz-Mertens. Auch ein Statiker hatte sich am Mittag bereits ein Bild gemacht und Entwarnung gegeben. „Er sagte, es sieht schlimmer aus, als es ist“, sagt der Geschäftsführer. „Aber es sieht schlimm aus.“