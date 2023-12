Drogenberatung der Diakonie an Rhein und Sieg Suchthilfe fordert Entkriminalisierung und Prävention

Suchthilfe der Diakonie

1973 hat die Diakonie die Trägerschaft für die damalige Drogenberatungsstelle übernommen. Zuvor gründete der Christliche Verein Junger Menschen die Stelle. Seitdem hat sich das Hilfsnetzwerk weit ausgebreitet. Der Hauptsitz befand sich zunächst in Siegburg, in Troisdorf entstand 1978 eine erste Nebenstelle, die sich aber nur ein Jahr hielt. Seit 1991 gibt es das Café KoKo in Troisdorf als Kontaktort. Mittlerweile gibt es außer der heutigen Hauptstelle in Troisdorf drei weitere Beratungsstellen in Niederkassel, Eitorf und Königswinter. Für Betroffene bietet die Diakonie Sprechstunden und Beratungen am Telefon, persönlich vor Ort oder Online an. Auch eine Beratung bei Betroffenen zuhause ist möglich. Es gibt Vor- und Nachsorgeangebote und Selbsthilfegruppen, bei denen der Kontakt zu anderen Betroffenen hergestellt wird. Weitere Informationen auf www.diakonie-sieg-rhein.de/alkohol-oder-drogenprobleme.ina