Projekt für Schwerstabhängige : Suchthilfe Troisdorf befreit Treffpunkte der Drogenszene von Müll

Unterstützen das Projekt „Rhein-Sieg-Kreis-Feger“ (v.l.): Fabian Fey, Jürgen Graff, Philipp Salgert, Ayse und Ulrike Schneider. Foto: Evangelischer Kirchenkreis An Sieg und Rhein

Troisdorf Seit Anfang des Jahres räumen Klienten der Troisdorfer Suchthilfe die Stadt auf. Im Projekt „Rhein-Sieg-Kreis-Feger“ beseitigen die Schwerstabhängigen vor allem die Spuren von Drogenkonsum im öffentlichen Raum. Davon profitieren nicht nur die Anwohner.



Von Rosanna Großmann

Seit ein paar Monaten fühlt Ayse wieder, dass sie gebraucht wird. Morgens um neun beginnt ihr Arbeitstag mit einem gemeinsamen Frühstück. Dann zieht sie die Sicherheitsschuhe an, schnappt sich einen Müllgreifer und geht los, um aufzuräumen. Drei Stunden lang sammelt Ayse Müll ein, Zigarettenstummel, benutzte Injektionsspritzen; erledigt kleinere Gartenarbeiten. Überall dort, wo Menschen in Troisdorf regelmäßig Drogen konsumieren, werden sie und ihre Mitstreiter und Mitstreiterinnen eingesetzt. Das Projekt, an dem Ayse teilnimmt, nennt sich „Rhein-Sieg-Kreis-Feger“. Die Menschen, die nun in Troisdorf sauber machen, sind selbst schwerstabhängig. Auch Ayse ist eine von ihnen. „Es ist wie arbeiten gehen“, erzählt sie von dem niederschwelligen Angebot.

Sonst würde Ayse an manchen Tagen gar nichts machen, sagt sie. Jetzt könne sie sich wieder auf das Wochenende freuen, Feiertage genießen: „Für mich ist das schön.“ Philipp Salgert von der Troisdorfer Suchthilfe betreut das Projekt, das nach anfänglichen Schwierigkeiten im Mai 2020 nun Anfang Januar dieses Jahres wieder aufgenommen wurde. Der Sozialarbeiter kennt die meisten Teilnehmenden gut, sie gehören zu der Klientel, die er auch regelmäßig in den Räumlichkeiten der Suchthilfe der Diakonie An Sieg und Rhein und im angegliederten „Café Koko“ trifft. Dort unterstützen Salgert und seine Kolleginnen und Kollegen suchtkranke Menschen bei der Arbeits- und Wohnungssuche, und helfen, individuelle Fragen zu beantworten. Unter medizinischer Aufsicht können Abhängige in einem eigens eingerichteten Raum mit sterilem Besteck konsumieren.

Tagesstruktur für Schwerstabhängige

„Während der Arbeit wird aber nicht konsumiert“, erklärt Salgert. „Bei dem Projekt handelt es sich um eine Wiedereingliederung in ganz kleinen Schritten.“ Es profitiere also nicht nur die Gesellschaft von der Bereinigung der Gegenden, in denen sich die Drogenszene aufhalte. Besonders für jene Klientinnen und Klienten, die bereits etwas stabiler sind und dennoch soziale Schwierigkeiten haben, ist diese Form der Teilhabe laut dem Sozialarbeiter eine große Hilfe. „Bei den Rhein-Sieg-Kreis-Fegern können alle teilnehmen“, sagt er, „ob sie Bezüge vom Sozialamt bekommen, Asylsuchende sind oder mit dem Jobcenter in Kontakt stehen.“ Es ist sogar eine kleine Aufwandsentschädigung drin. Einen Euro pro Stunde erhalten jeder und jede der acht bis zehn Teilnehmenden.

Das Projekt, das bereits seit mehreren Jahren in anderen Städten wie Bonn und Köln etabliert ist, wird unter der Trägerschaft des Diakonischen Werks vom Kreis finanziert. Jürgen Graff, Leiter der Suchthilfe in Troisdorf, freut sich darüber, dass das „Feger“-Projekt nun auch im Rhein-Sieg-Kreis Suchtkranken eine einfache Tagesstruktur und eine sinnvolle Aufgabe geben kann. „Die Klienten und Klientinnen möchten auch etwas zurückgeben“, sagt er. Bald sollen auch weitere Städte im Kreis teilnehmen.