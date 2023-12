Verdächtiger im Sugar-Daddy-Prozess Haftstrafe wegen Zuhälterei und unerlaubtem Waffenbesitz

2018 hatten sich die beiden kennengelernt. Die Frau hatte sich nach ihrer Aussage sofort in den Mann mit der abgebrochenen Malerlehre verliebt. Die Beziehung habe ihr die Sicherheit gegeben, die sie in einer Partnerschaft gesucht habe. Sie arbeitete damals an drei Tagen in der Woche in Köln als selbstbestimmte Prostituierte, die sich ihre Freier aussuchte. Er aber soll sie laut Gericht gezwungen haben, ihrem Gewerbe an fünf Wochentagen in Clubs in Deutschland und der Schweiz nachzugehen. Dabei übte der Zuhälter subtile Gewalt aus: Er wurde laut und schlug ihr ins Gesicht. Die Frau bekam Angst vor weiteren Übergriffen, fügte sich und gab ihre Einnahmen von 500 bis 800 Euro täglich ab. Der 37-Jährige versprach, das Geld für sie zu verwahren, damit sie sich davon ein Kosmetikinstitut eröffnen könne. In Wahrheit sah sie von dem Lohn allerdings nichts wieder.