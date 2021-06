Streit im Supermarkt eskalierte : Troisdorfer Maskenverweigerer erscheinen nicht alle vor Gericht

Bonn Der Prozess nach einem eskalierten Maskenstreit in einem Troisdorfer Supermarkt hat am Donnerstagmorgen begonnen. Zwei der drei Angeklagten sind jedoch nicht vor Gericht erschienen. Die Angeklagten werden der Reichsbürger-Szene zugeordnet.

Vor dem Bonner Landgericht hat am Donnerstagmorgen das Verfahren um einen eskalierten Maskenstreit in einem Troisdorfer Supermarkt begonnen - allerdings ohne zwei der drei Angeklagten. Eine 31-jährige Frau und ihr 36-jähriger Lebensgefährte erschienen nicht vor Gericht. Der 39-jährige Bruder der Angeklagten gab an, dass seine Schwester vor kurzem ein Kind zur Welt gebracht habe.