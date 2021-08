In Verbrauchermarkt : Täter sprengen Geldautomaten in Troisdorf

Symbolbild Foto: dpa/Jens Wolf

Troisdorf In der Nacht zu Sonntag haben bisher unbekante Täter einen Geldautomaten im Vorraum eines Verbrauchermarktes an der Spicher Straße in Troisdorf gesprengt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag einen Geldausgabeautomaten im Vorraum eines Verbrauchermarktes an der Spicher Straße in Troisdorf-Sieglar gesprengt. Durch die Detonation wurden Teile des Gebäudes leicht beschädigt. Ob die Täter Beute machen konnten, wird im Rahmen der aufgenommenen Ermittlungen noch geklärt werden müssen.

Die Polizei leitete eine Fahndung nach den Tätern ein, die bisher aber noch ergebnislos blieb. Deshalb werden Zeugen, die zur Tatzeit gegen 1.30 Uhr am Tatort verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, gebeten sich bei der Polizei Siegburg unter der Rufnummer 0221/541-3333 zu melden.

(wrm)