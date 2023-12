Troisdorfer Prinzenwäldchen Tanzender Müllsammler

„Eins – zwei – tapp, eins – zwei – tapp“, schallt es aus seinem Mund, oder „rechts Schritt vor – links – Seitschluss, links Schritt rück – rechts – Seitschluss.“ Matthias Fronhoff sagt täglich in seiner Tanzschule die Schritte für seine Schülerinnen und Schüler an, ob beim Disco Fox oder langsamen Walzer. Dabei ist der Tanzlehrer in seinem Element. Harmonie und Taktgefühl seien für ihn von immenser Bedeutung. Diese Sehnsucht nach Harmonie sei auch Schuld daran, so vermutet er, dass er seit nun rund dreieinhalb Jahren Müll und Abfall im Troisdorfer Prinzenwäldchen sammelt.