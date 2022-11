Er meckerte, trat und schubste : Ziegenbock attackiert Polizisten in Troisdorf

Troisdorf Eine tierische Festnahme meldet die Polizei aus Troisdorf. Der betroffene Ziegenbock teilte dabei gegen die Beamten aus.

Das Lachen ist der Kreispolizeibehörde in Siegburg nach einer tierischen Festnahme am Wochenende nicht vergangen. Die Mitteilung über einen Einsatz am Sonntagmorgen gegen 9.40 Uhr in Troisdorf hat die Behörde als humorige Anekdote formuliert.