35-Jähriger in Troisdorf tot geborgen : Polizei ermittelt wegen unterlassener Hilfeleistung nach Tod in Rotter See

Am Sonntag haben Einsatzkräfte nach einer vermissten Person im Rotter See gesucht Foto: Ulrich Felsmann

Update Troisdorf Die Polizei ermittelt im Fall des 35-jährigen Bonners, der tot aus dem Rotter See in Troisdorf geborgen wurde, wegen unterlassener Hilfeleistung. Der Mann wurde zunächst vermisst, am vergangenen Dienstag wurde seine Leiche entdeckt und geborgen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Lehnberg

Der 35 Jahre alte Mann aus Bonn, der seit Samstagabend gesucht worden ist, ist tot. Am vergangenen Dienstagmorgen fand ein Schwimmer eine leblose Person, die auf dem Rotter See in Troisdorf trieb. Gegen 9.20 Uhr alarmierte der Schwimmer Polizei und Rettungsdienst über die Leitstelle der Polizei. Die Feuerwehr rückte mit einem Boot an und barg den leblosen Körper. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

„Nach den Ermittlungen handelt es sich um den Vermissten. Das kann man anhand von Fotos erkennen“, sagte Polizeisprecher Burkhard Rick am Einsatzort, zu dem auch Bekannte und die Familie des Verunglückten gekommen waren.

Lesen Sie auch Polizeitaucher eingesetzt : Suche nach 35-jährigem Bonner im Rotter See bleibt erfolglos

Ein Bestattungsunternehmen brachte den Leichnam in die Gerichtsmedizin, wo er obduziert wird. Hinweise auf eine Gewalteinwirkung gebe es nicht, so Rick. „Es liegen keine äußeren Verletzungen vor.“ Wie und warum der Mann zu Tode gekommen ist, ist bisher nicht geklärt. „Das sollen die weiteren Ermittlungen ergeben“, so Rick, der einen internistischen Notfall nicht ausschloss. Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus.

Anzeige wegen unterlassener Hilfeleistung

Unterdessen hat die Kreispolizei in Siegburg von Amts wegen eine Anzeige wegen unterlassener Hilfeleistung aufgenommen. Sebastian Buß, Pressesprecher der Bonner Staatsanwaltschaft, konnte dazu am Mittwoch nichts sagen, weil die Akte noch nicht eingegangen sei. „Wir werden das prüfen“, so Buß.

Seit Samstagabend war der 35-Jährige verschwunden. Er war mit Freunden am Samstag an den See gekommen und baden gegangen. Nach GA-Informationen war er zuletzt auf einer aufblasbaren Flamingo-Insel auf dem See unterwegs gewesen und plötzlich verschwunden. Als dann am Abend ein Gewitter drohte, verließen die Freunde den Rotter See. Der 35-Jährige war aber nicht zu finden.

Weil der Mann weder am Sonntag auf dem Handy erreichbar war, noch gesehen wurde, meldete ihn seine Freundin als vermisst. Es soll nicht ungewöhnlich gewesen sein, dass der 35-Jährige auch mal für mehrere Tage weg gewesen ist. Daher haben sich die Freunde offenbar zunächst keine Sorgen gemacht, weshalb sich die Freundin auch erst am Sonntag meldete.

Mehr als 100 Einsatzkräfte hatten Sonntag und Montag den Rotter See nach dem 35-Jährigen abgesucht. Gegen 22.30 Uhr am Sonntag musste die Suche, an der neben der Troisdorfer Feuerwehr mit ihrer 46 Mann starken Wasserrettungseinheit auch die Hennefer Feuerwehr mit einem Sonarboot beteiligt war, wegen der Dunkelheit abgebrochen werden. Am Montag setzte die Kreispolizei die Suche mit einem Polizeiboot aus Köln, Polizeitauchern aus Wuppertal und einem Hubschrauber fort. Gegen 16.30 Uhr hatte auch die Polizei die Suche nach dem vermissten Mann ergebnislos eingestellt. Auch der Versuch, ihn über sein Mobiltelefon zu orten, scheiterte.

Der Rotter See ist offiziell ein Badesee, steht aber nicht unter Aufsicht, und es gibt auch keinen Bademeister. Wer darin schwimmen will, macht das auf eigene Gefahr. Die Stadt Troisdorf rät Besuchern daher, unbedingt die Baderegeln zu beachten. Vor allem sollen die Gäste nicht zu weit auf den See schwimmen. „Er hat seine Tücken und ist in der Mitte kalt und tief“, sagte Stadtsprecher Peter Sonnet. Immer wieder hätten sich in der Vergangenheit Menschen dort in gefährliche Situationen begeben. „Es hat auch schon Todesfälle dort gegeben“, so Sonnet.