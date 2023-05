Mit Bewegung zu neuem Lebensmut Wie eine Troisdorferin den Tod ihrer Tochter verarbeitet

Im Kleiderschrank von Bianka Schell hängt noch immer der beige Trenchcoat, den sie sich zur Beerdigung ihrer Tochter vor acht Jahren gekauft hat. Und auch die rote Hose. Denn keiner sollte in Schwarz zur Trauerfeier auf dem Friedhof im Heimatort der Familie kommen. Nein, bunt sollte es dort sein. Das hatte sich Angela noch gewünscht, kurz bevor sie am 1. März 2015 im Alter von 25 Jahren in der Kölner Uniklinik starb.