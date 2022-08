Opfer bedroht Polizisten : 39-Jähriger wird in Troisdorf von acht Männern zusammengeschlagen

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise auf die acht unbekannten Tatverdächtigen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Troisdorf Am Donnerstagabend ist in Troisdorf ein 39-Jähriger von acht Männern zusammengeschlagen und dabei schwer verletzt worden. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht - dort randalierte der Mann allerdings und bedrohte hinzugerufene Polizeibeamte.



Am Donnerstagabend hat ein 39-jähriger, offensichtlich betrunkener Bonner eine Frau auf der Mottmannstraße in Troisdorf-Oberlar mit anzüglichen Bemerkungen angepöbelt und ist ihr anschließend mit etwas Abstand gefolgt. Die Frau rief daraufhin mit der Unterstützung von Nachbarn die Polizei hinzu. Der folgende Einsatz verlief dann jedoch anders als erwartet. So wurde die Frau kurz nach dem Anruf Zeugin eines erheblichen Angriffes auf den Pöbler.

Wie die Polizei mitteilte, tauchte nach Zeugenaussagen plötzlich eine Gruppe von acht Männern auf, die den 39-Jährigen brutal zusammenschlugen und ihn sogar mit einem Elektroschocker verletzten. Die Zeugin konnte unter den Tätern eine Person mit auffälligem roten Oberteil ausmachen. Als die Polizeikräfte ankamen, trafen diese die Tatverdächtigen nicht mehr an. Sie wurden aber von dem 39-Jährigen trotz seiner schweren Gesichtsverletzungen bedroht und beleidigt.

Zur weiteren Behandlung wurde dieser zunächst in ein Troisdorfer Krankenhaus gebracht. In der dortigen Notaufnahme randalierte er aber weiter und soll auch hinzugerufene Polizisten verbal bedroht haben. Letztlich wurde der Bonner zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in die Uniklinik in Bonn gebracht.