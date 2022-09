Polizei bittet um Hinweise : Jugendliche rauben Fahrrad von 16-Jährigem in Troisdorf

Eine Gruppe Jugendlicher hat in Troisdorf einen 16-Jährigen überwältigt und ihm sein Fahrrad geraubt. Nun bittet die Polizei um Hinweise zu den Tatverdächtigen.

Eine Gruppe Jugendlicher hat am vergangenen Freitagabend einem 16-Jährigen in Troisdorf sein Fahrrad geklaut. Gegen 20.30 Uhr war der Junge auf der Kochenholzstraße unterwegs und fuhr in Richtung Adenauerstraße, wie die Polizei mitteile. Von Weitem erblickte der 16-jährige Radfahrer bereits eine fünfköpfige Personengruppe. Die Jugendlichen wechselten daraufhin die Straßenseite und hinderten den Radfahrer an der Weiterfahrt.