Villa Langen in Troisdorf Restaurierung der Industriellen-Villa in Troisdorf ist fast fertig

Gewaltige Risse in der Fassade, Versalzungen im Eingangsbereich und Wasserflecken an der Decke. Die Liste von Schäden an der Industrievilla in der Louis-Mannstaedt-Straße war lang und die Restaurierung eine Herausforderung. Die „Villa Langen“ gehört zur Geschichte der Stadt Troisdorf: Sie wurde um 1860 von Emil Langen, dem ehemaligen Direktor der Friedrich-Wilhelms-Hütte, als Familiensitz errichtet. Heute ist nach dem Eisenwerk ein Stadtteil benannt.