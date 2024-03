Großeinsatz in der Nacht 120 Feuerwehrleute löschen Hochhausbrand in Troisdorf

Um 2.12 Uhr wurde die Feuerwehr Troisdorf wegen eines Feuers in einem achtgeschossigen Hochhaus in der Lahnstraße alarmiert. Wie Peter Kern, Pressesprecher der Troisdorfer Feuerwehr, berichtet, schlugen bereits beim Eintreffen der Rettungskräfte Flammen aus einem Balkon in der siebten Etage des Gebäudes. Daraufhin sei zunächst die erste Brandbekämpfung über eine Drehleiter erfolgt.