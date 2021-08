Bewusstlos und blutend : 15-Jähriger filmt verletzte Frau bei Rettungseinsatz in Troisdorf

15-Jähriger filmt verletzte Frau bei Rettungseinsatz in Troisdorf

Am Samstagabend wurde eine Frau in der Troisdorfer Innenstadt von einem Notarzt behandelt. (Symbolbild) Foto: dpa (Symbolbild)

Troisdorf Am Samstag ist eine Frau in Troisdorf schwer gestürzt und hat sich dabei verletzt. Ein 15-Jähriger soll den Rettungseinsatz gefilmt und das Video im Internet veröffentlicht haben.

Am Samstagabend stürzte eine Frau in der Troisdorfer Innenstadt schwer und verletzte sich. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde die Seniorin bewusstlos und blutend auf offener Straße von einem Notarzt behandelt.