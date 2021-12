Rettungseinsatz in Troisdorf : 15-Jähriger stürzt in Baugrube und wird schwer verletzt

Der 15-Jährige war aus bisher ungeklärten Gründen in die Baugrube gefallen. (Symbolbild) Foto: dpa/Robert Michael

Update Troisdorf-Spich In Troisdorf ist am Montag ein Jugendlicher in eine drei Meter tiefe Baugrube gestürzt. Insgesamt waren 15 Feuerwehrleute im Einsatz, um den Jugendlichen zu retten.



Am Montagabend gegen 18.30 Uhr ist in Troisdorf-Spich ein 15 Jahre alter Jugendlicher in eine drei Meter tiefe Baugrube gefallen. Die etwa dreieinhalb Meter tiefe Baugrube für ein Einfamilienhaus sei eingezäunt gewesen, teilte die Feuerwehr in Troisdorf am Dienstag mit. Der Jugendliche war nur bedingt ansprechbar, als die Einsatzkräfte eintrafen.

Ein Notarzt versorgte den Jugendlichen zuerst in der Baugrube, dann befreiten die Rettungskräfte den 15-Jährigen mithilfe einer Schleifkorbtrage und einer Drehleiter. Der Jugendliche wurde dem Rettungsdienst übergeben. Wie es zu dem Unglück kam, ob etwa die Baugrube nicht gut gesichert war, soll nun die Polizei klären. Insgesamt waren 15 Feuerwehrleute im Einsatz.

(ga)