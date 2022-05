Überfall auf offener Straße : 20-Jähriger in Troisdorf angegriffen und beraubt

Troisdorf Am Dienstagabend ist ein 20-jähriger Mann in Troisdorf auf offener Straße überfallen worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Überfall in Bereich des Troisdorfer Bahnhofs.



Ein 20-Jähriger hielt sich am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr im Bereich des Troisdorfer Bahnhofs in der Poststraße auf, als er von einem ihm unbekannten Mann angesprochen wurde. Noch bevor er überhaupt realisierte, was der andere Mann von ihm wollte, schlug dieser auf den Oberkörper des Opfers ein und griff in sein T-Shirt. Wie die Polizei mitteilte, trat er ihm auch mehrmals gegen das Schienbein, bevor er mit einer goldenen Kette des Opfers flüchten konnte.

Jetzt bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem Täter: Dieser wird wie folgt beschrieben:

25 bis 30 Jahre alt, circa 180 cm groß und schwarze Haare. Zudem trug er eine schwarz-weiß gestreifte Plastikeinkauftasche mit der roten Aufschrift eines Schuhgeschäfts. Wer Angaben zu dem Täter machen kann oder die Tat beobachtet hat, soll sich bei der Polizei unter 02241/5413221 melden.

