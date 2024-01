Vorfall in Troisdorf 28-Jähriger wehrt sich nach Diebstahl körperlich gegen Polizist

Ein 28-Jähriger hat sich am Donnerstag auf der Polizeiwache in Troisdorf körperlich gegen einen Beamten gewehrt. Der Mann wurde zuvor verdächtigt, einen Diebstahl begangen zu haben. Gegen 16.30 Uhr soll der Mann, der nach Angaben der Polizei keinen festen Wohnsitz hat, einen Diebstahl in der Maarstraße begangen haben.