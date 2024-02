90-Jährige leicht verletzt 58-jähriger Lkw-Fahrer stößt in Troisdorf mit Auto zusammen

Ein 58-Jähriger ist am Montagmittag mit seinem Lkw gegen das Auto einer 90-jährigen Frau in Troisdorf gefahren. Gegen 14.20 Uhr fuhr der 58-Jährige nach Angaben der Polizei aus Richtung Siegburg kommend über den Willy-Brandt-Ring in Richtung der Mendener Straße. Nachdem er den Kreisverkehr Theodor-Heuss-Ring/Willy-Brandt-Ring/Langemarckstraße verlassen hatte, wollte er vom linken auf den mittleren Fahrstreifen wechseln.