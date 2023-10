Einsatz am Freitagabend 62-Jähriger stirbt bei Wohnhausbrand in Troisdorf-Spich

Troisdorf-Spich · Am Freitagabend wurde die Feuerwehr in die Hauptstraße in Troisdorf-Spich gerufen. In einem Wohnhaus war ein Feuer ausgebrochen. Ein 62-jähriger Bewohner konnte nur noch tot aus seiner Wohnung geborgen werden.

28.10.2023, 08:49 Uhr

Rund 50 Feuerwehrleute rückten am Freitagabend zu einem Einsatz in Troisdorf-Spich aus. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcel Kusch





Von Simeon Gerlinger