Kollision in Troisdorf 66-Jähriger prallt mit Pedelec gegen geöffnete Autotür

Am Montag ist auf der Lahnstraße in Troisdorf ein 66-Jähriger mit seinem Pedelec in eine geöffnete Beifahrertür eines Toyota gefahren. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 18 Uhr im Ortsteil Friedrich-Wilhelms-Hütte. Eine 53-jährige Troisdorferin hatte zuvor ihren Toyota auf einer Parkfläche an der Lahnstraße abgestellt.