Schmuggel an Troisdorfer Scheinfirma Polizei findet 92 Kilo Marihuana in Weinlieferungen

Mit Hilfe der Frachtpapiere stellten die Beamten fest, dass die Fracht an eine Scheinadresse in Troisdorf geliefert werden sollte, woraufhin sie die zuständige Bonner Polizei hinzuzogen. Bei den gemeinsamen Ermittlungen erfuhren die Beamten, dass bereits mehrere derartige Lieferungen in der Vergangenheit erfolgt waren. Des Weiteren stellte sich heraus, dass am 18. April eine weitere verdächtige Zustellung durch eine Spedition an die besagte Scheinfirma in Troisdorf erfolgen sollte.