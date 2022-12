Zeugen gesucht : Acht Jugendliche rauben Altersgenossen in Troisdorf aus

Troisdorf Acht Jugendliche haben am Dienstagabend zwei 15-Jährige in Troisdorf ausgeraubt. Die Polizei stellte die Kleidung der Opfer für eine Spurenuntersuchung sicher und sucht Zeugen.

Am Dienstagabend gegen 19.20 Uhr haben acht Jugendliche zwei 15-Jährige in Troisdorf ausgeraubt. Die Täter drängten ihre Opfer in einen Zulieferbereich an der Galerie am Fischerplatz und durchsuchten ihre Taschen. Dabei stahlen sie ihnen ein blaues Portemonnaie sowie 50 Euro. Die 15-Jährigen wurden nicht verletzt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Beamten haben die Oberbekleidung der 15-Jährigen sichergestellt, um nach möglichen DNA-Spuren der Täter zu suchen.